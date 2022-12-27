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    • Memur
    • 27.12.2022 07:46
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    • 27.12.2022 07:46
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    Demiroğlu Bilim Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Demiroğlu Bilim Üniversitesi 8 öğretim üyesi için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Demiroğlu Bilim Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

    Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Demiroğlu Bilim Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
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