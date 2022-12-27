108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret (Eş ve Sağlık) kurası SONUÇLARI! Kura sonucu yerleşenler listesi!

108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası bugün yani 27 Aralık 2022 tarihinde düzenlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.'' denilmişti. İşte 108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları isim listesi...
108. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Kura çekilişi 27.12.2022 tarihinde saat 10:00 'da bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Kura sonuçlarının açıklanmasının akabinde isim listesi yayımlandı.
108.DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET (EŞ VE SAĞLIK) KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KURA SONUCU YERLEŞENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ