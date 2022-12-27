108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret (Eş ve Sağlık) kurası SONUÇLARI! Kura sonucu yerleşenler listesi!

108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası bugün yani 27 Aralık 2022 tarihinde düzenlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.'' denilmişti. İşte 108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları isim listesi...