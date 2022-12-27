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    • Memur
    • 27.12.2022 07:41
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    • 27.12.2022 07:41
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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 savunma sanayii uzman yardımcısı alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 savunma sanayii uzman yardımcısı için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    SSB 20 savunma sanayii uzman yardımcısı alacak

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 savunma sanayii uzman yardımcısı için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı personel alım ilanı için bilgiler:

    A. Genel
    (1) Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 savunma sanayii uzman yardımcısı alacak
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