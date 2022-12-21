Milli Savunma Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı alacak!

Milli Savunma Bakanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 Müfettiş Yardımcısı için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı personel alım ilanı için bilgiler:



1. GENEL HUSUSLAR

a. Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; "Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9'uncu dereceli 15 (onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır.

b. Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) görev yapacaktır.

c. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

ç. Yabancı üniversitelerden mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

d. Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işyerindeki unvanlarını ''Son İşyeri Bilgileri'' sekmesinden gireceklerdir.

e. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

f. Bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayın tarihinden sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

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