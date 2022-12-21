İstanbul Esenyurt Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 39 öğretim üyesi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. YÖK formatında özgeçmiş,

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4. 2 adet fotoğraf,

5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (COVİD-19 Pandemi nedeniyle e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi'nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)

7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)





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