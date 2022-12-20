Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.12.2022 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2022 08:57
    ABONE OL

    Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 1.dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? EGM son dakika duyurular!

    Bekçilik mülakat sonuçları için aramalar hız kazandı. 17 Temmuz'da gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavı başarıyla geçen mülakat sınavlarına katılmıştı. Bu nedenle gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 1.dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? EGM son dakika duyurular!

    takvim.com.tr
    Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI?

    2022 yılı 1. Dönem bekçi alımında mülakat sınavına binlerce aday katılım sağladı. Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar için gerçekleştirilen mülakatların hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 1.dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar!

    BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 1. dönem bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.

    2022/1. DÖNEM BEKÇİLİK ŞARTLARI

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vakıf katılım
        Haberler Haberler Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 1.dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? EGM son dakika duyurular!
            SON DAKİKA