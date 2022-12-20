Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 1.dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? EGM son dakika duyurular!

2022 yılı 1. Dönem bekçi alımında mülakat sınavına binlerce aday katılım sağladı. Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar için gerçekleştirilen mülakatların hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 1.dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar!
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 1. dönem bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.
2022/1. DÖNEM BEKÇİLİK ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,