Dokuz Eylül Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 araştırma görevlisi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:



Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi : 21.12.2022

Son başvuru tarihi : 05.01.2023

Ön değerlendirme açıklama tarihi : 13.01.2023

Giriş sınavı tarihi : 18.01.2023

Sonuç açıklama tarihi : 23.01.2023

Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.





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