Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 daimi işçi alacak!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 44 daimi işçi için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım ilanı için bilgiler:



İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

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