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    • Memur
    • 20.12.2022 07:57
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    • 20.12.2022 07:57
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    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 18 öğretim üyesi için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Akademik kariyer yapmak isteyenler dikkat! İlan yayında

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 öğretim üyesi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

    Üniversitemiz akademik kadrolarına tüm başvurular https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar web adresi üzerinden "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzu" doğrultusunda hazırlanarak elektronik olarak alınacaktır.



    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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