Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 30 Müfettiş Yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 Müfettiş Yardımcısı için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personel alım ilanı için bilgiler:

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi.

- Geçerli KPSS Sınavları: 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları.

- Yazılı Sınav Tarihi: 04.03.2023 (Cumartesi) ve 05.03.2023 (Pazar)

- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 19.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri arası.

- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

- Yazılı Sınav Başvuru ve Onay İşlemleri:

- Başvurular; e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

- Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

- Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir.

- Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.

- Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformunda yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.

- Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

- Yazılı Giriş Sınavı Sonuçları: Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan olunur. Ayrıca, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir.

- Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

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