Kayseri Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak!

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 öğretim üyesi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

İlanımız 16.12.2022 Tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihi 30.12.2022 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi

Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

1-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri'ni sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

3-Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesi (https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

4-İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın 0352 432 38 38-10614/10615 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

5- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvurusunun uygun olmadığı sonradan anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.

6-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7- Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler.

-Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.

-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama

Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosunu eklemeleri gerekmektedir.

-İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan edilmektedir.

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

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