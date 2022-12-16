Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı mı? Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Sorgulama ekranı!

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde verilecek.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.