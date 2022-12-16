Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı mı? Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Sorgulama ekranı!

Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları bir süredir bekleniyordu. MEB'in resmi Twitter hesabından Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte detaylar...
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK KESİN SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda, ''Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları açıklandı.'' ifadeleri kullanıldı.
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları bilgisine http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecek.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK KESİN SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI