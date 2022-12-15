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    • Haberler
    • 15.12.2022 15:23
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    • 15.12.2022 15:23
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    29. DÖNEM POMEM sınav giriş belgesi sorgulama: POMEM parkur sınavı ne zaman 2023? Mülakatlar hangi tarihte yapılacak?

    27. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri hakkında aramalae hız kazandı. Polis Akademisi Başkanlığı son dakika 29. Dönem POMEM sınav giriş belgesini yayımladı. Bu bağlamda, POMEM sınav yeri sorgulama yapmak isteyen polis adayları pa.edu.tr sayfası üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Peki, POMEM parkur sınavı ne zaman 2023? Mülakatlar hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    29. DÖNEM POMEM sınav giriş belgesi sorgulama

    27. Dönem POMEM sınav yerleri açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. 29. Dönem POMEM sınav yerleri hakkında yüzbinlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelen duyuruları merakla takip ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı son dakika 29. Dönem POMEM giriş belgesini yayımladı. Peki, POMEM parkur sınavı ne zaman 2023? Mülakatlar hangi tarihte yapılacak?

    POMEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

    İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

    Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

    29. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        29. DÖNEM POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Adayların sınava katılacağı merkezler sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

        Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

        Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

        Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

        Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

        POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?

        Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
        a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
        b) Kendisinden istenileni kavrama,
        c) Özgüveni,
        ç) İfade etme yeteneği,
        d) Beden dilini kullanma becerisi,
        olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

        POMEM SINAV ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILACAK?

        Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırabilecekleri son tarih 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır.

        Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

            MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

            Başvuruları kabul edilen 103.472 aday sınav aşamasına katılmaya hak kazandı.

            Mülakatların ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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            Haberler Haberler 29. DÖNEM POMEM sınav giriş belgesi sorgulama: POMEM parkur sınavı ne zaman 2023? Mülakatlar hangi tarihte yapılacak?
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