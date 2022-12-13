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    • Memur
    • 13.12.2022 13:46
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    • 13.12.2022 13:46
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    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak!

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak!

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

    Başvuru Belgeleri
    1- Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)
    2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
    3- 1 (bir) adet fotoğraf
    4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
    5- Özgeçmiş ve eserler listesi
    6- Yabancı dil belgesi
    7- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
    8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları
    için 6 (altı) Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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