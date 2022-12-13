Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

Başvuru Belgeleri

1- Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- 1 (bir) adet fotoğraf

4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)

5- Özgeçmiş ve eserler listesi

6- Yabancı dil belgesi

7- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları

için 6 (altı) Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

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