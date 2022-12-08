MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHİ 2023! MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvuru tarihi belli oldu mu, ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖSYM 2023 sınav takvimini açıklamasıyla Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi de ortaya çıktı. İşte detaylar...
MSÜ 2023 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2023 sınav takvimine göre MSÜ sınavı önümüzdeki yıl 26 Mart'ta yapılacak.
2023 MSÜ BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihi netlik kazandı. Bu anlamda başvurular 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihi arasında alınacak.
Başvurular elektronik ortamdan gerçekleştirilecek. Başvuru ücreti ise henüz belli olmadı.
MSÜ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden, ÖSYM resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden yapılacak.
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