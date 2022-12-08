Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden, ÖSYM resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden yapılacak.

Başvurular elektronik ortamdan gerçekleştirilecek. Başvuru ücreti ise henüz belli olmadı.

ÖSYM 2023 sınav takvimi ne göre MSÜ sınav ı önümüzdeki yıl 26 Mart'ta yapılacak.

MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHİ 2023! MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvuru tarihi belli oldu mu, ücreti ne kadar, kaç TL?