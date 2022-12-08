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    • Memur
    • 08.12.2022 15:30
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    • 08.12.2022 15:30
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    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 50 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 50 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Sütçü İmam Üniversitesi 50 öğretim üyesi alacak

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 50 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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