Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personelin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz Yazılımlarını kullanabilmesi şartı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte ODTÜ sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

1.Türk vatandaşı olmak.

2.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3.Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde YDS veya dengi düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden en az lisans düzeyinde mezun olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış olarak kabul edilir.

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