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    • Memur
    • 08.12.2022 15:36
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    • 08.12.2022 15:36
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    Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 nitelikli eleman alımı yapacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 nitelikli eleman alım ilanı dikkat çekti.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 nitelikli eleman alacak

    Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 34 nitelikli eleman alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak nitelikli elemanlarının tren makinisti, gemici, gemi makine kontrolü gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu nitelikli eleman alım ilanı için bilgiler
    2022 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere tabloda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ve doğrudan kura çekimi yoluyla toplam 34 nitelikli eleman alımı yapılacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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