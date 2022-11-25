Sözleşmeli personele kadro ne zaman gelecek, şartları neler? Sözleşmeli personele kadro verildi mi, verilecek mi? Son dakika haberleri...

Söz konusu maddenin a bendinde ise statü şöyle tarif ediliyor:

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

4B'Lİ PERSONEL 4A'LI OLACAK

Söz konusu çalışma sonunda 4B olarak istihdam edilen bu kamu personeli 4A kadrosuna geçerek memur statüsü almış olacak. Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4B'li personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. Böylece 4B statüsünde olmayan mali ve sosyal haklar bu arkadaşlarımıza verilmiş olacak. Böylece hem sosyal hem mali hakları değişecek. Tayin, görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak. Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecek. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.