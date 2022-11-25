Sözleşmeli personele kadro ne zaman gelecek, şartları neler? Sözleşmeli personele kadro verildi mi, verilecek mi? Son dakika haberleri...

Sözleşmeli personele kadro müjdesi heyecanla beklenirken, son dakika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki Sözleşmeli personele kadro verildi mi, verilecek mi? Sözleşmeli personele kadro ne zaman gelecek, şartları neler? İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili çalışma tamamlandı. Son müzakerelerin yapıldığı taslak metin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
KAMU PERSONELİNİN 4A KADROSUNA GEÇMESİ SAĞLANACAK
Başkan Erdoğan'ın görüşü alındıktan sonra taslak metin Meclis'e sevk edilerek yasalaşacak. Geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem de Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile görüşmüş çalışmalar hakkında bilgi almıştı. Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin B bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak.