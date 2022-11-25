Ziraat Bankası sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 25 Kasım Ziraat Bankası personel alımı sınav sonucu açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman?

Bünyesine yapacağı uzman yardımcısı alımı için sınav açan Ziraat Bankasının sınav sonuçları,5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen sınavların ardından merak konusu olmuştu. Üzerinden iki hafta geçen sınavın sonuçları için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLANLAR SÖZLÜ MÜLAKATA ALINACAK

Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.

En yüksek puanlı adaydan başlayarak, her bir alan için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen "Sınav İtiraz Formu" doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.