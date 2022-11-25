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    • Memur
    • 25.11.2022 08:57
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    • 25.11.2022 08:57
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    Ziraat Bankası sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 25 Kasım Ziraat Bankası personel alımı sınav sonucu açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman?

    Ziraat Bankası sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Kurumun yaptığı sınava katılan adaylar sonuçlar açıklandı mı merak ediyor. Bu kapsamda yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve daha yüksek puan alarak değerlendirmeye tabi tutulacak olan adaylar, sözlü mülakata çağrılma hakkını kazanacak. Peki, 25 Kasım Ziraat Bankası personel alımı sınav sonucu açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI!

    Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınavlar 5 Kasım'da yapılmıştı. Peki, 25 Kasım Ziraat Bankası personel alımı sınav sonucu açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman? İşte detaylar!

    ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 25 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

    30 Müfettiş Yardımcısı, 120 Uzman Yardımcısı, 1.500 Servis Görevlisi, 100 Uzman Yardımcısı ve 300 Servis Görevlisi alımı için yazılı sınav 5 Kasım'da yapılmıştı.

    SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Bünyesine yapacağı uzman yardımcısı alımı için sınav açan Ziraat Bankasının sınav sonuçları,5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen sınavların ardından merak konusu olmuştu. Üzerinden iki hafta geçen sınavın sonuçları için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

    YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLANLAR SÖZLÜ MÜLAKATA ALINACAK

    Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.

    En yüksek puanlı adaydan başlayarak, her bir alan için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

    Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

    Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen "Sınav İtiraz Formu" doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

        Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

        DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

        Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

        Mülakatta 60'ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

        Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

        Adaylar, her bir sınav alanı için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.

        Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.
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        Haberler Memur Ziraat Bankası sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 25 Kasım Ziraat Bankası personel alımı sınav sonucu açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman?
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