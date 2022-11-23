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    • Memur
    • 23.11.2022 11:09
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    • 23.11.2022 11:09
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    Millî Savunma Bakanlığı 1115 sürekli işçi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alım ilanı dikkat çekti.

    MSB 1115 sürekli işçi alımı yapacak

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin İŞKUR aracılığı ile alınacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte MSB sürekli işçi alım ilanı için bilgiler
    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
    2. 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
    3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
    4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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