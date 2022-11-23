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    • Memur
    • 23.11.2022 10:45
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    • 23.11.2022 10:45
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    Kadir Has Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kadir Has Üniversitesi 1 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Kadir Has Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak

    Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi" alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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