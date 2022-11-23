Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

• İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-vedilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak

üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan başvuru dosyasını; 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında olmak üzere, ilgili Fakülte Dekanlığına veya MYO Müdürlüğüne teslim ederek şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

• Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

• Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan "Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi"ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

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