2022 Sağlık personeli, doktor, hemşire maaş promosyon TABLOSU... Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması SON DAKİKA!

Sağlık Bakanlığı promosyon teşvik ödemeleri yattı mı, anlaşma sağlandı mı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından konuya ilişkin gelişmeler sıkça araştırılır oldu. Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemeleriyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İşte son dakika Sağlık Bakanlığı promosyon güncellemesi..
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DURUM!
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞVİK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İLK ANLAŞMA DUYURULMUŞTU
Samsun'da sağlık çalışanlarına verilecek promosyon ödemeleri hakkında şöyle denilmişti: