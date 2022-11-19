Uzman Öğretmenlik sınavı gözetmen ücreti 2022! basvuru.meb.gov.tr: MEBBİS Uzman Öğretmenlik sınav giriş BELGESİ nereden alınır?

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ve bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacaktır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Uzman öğretmenlik sınavı MEB bünyesinde gerçekleşecek. MEB'in en geniş katılımlı sınavlarından biri olacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarında görevli olanlara verilecek ücretler de belirlendi. İşte uzman öğretmen sınavında görevlilere verilecek tutarlar;