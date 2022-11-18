Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru kaç dk? Soru dağılımı...

Uzman öğretmenlik sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. Buna göre adaylar 14 Kasım 2022 itibariyle giriş belgeleirni basvuru.meb.gov.tr adresinden temin edebilecek. Sınav yaklaşırken bir çok soru gündeme geldi. Peki Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru kaç dakika? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru dağılımı nasıl? Uzman öğretmenlik sınavı görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? Uzman öğretmenlik sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, ''19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek.'' denildi.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 150 dakika olarak uygulanacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ve bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacak.