Ticaret Bakanlığı 2.500 personel alımı başvuruları ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve kadro dağımı...

Ticaret Bakanlığı 2.500 personel alımı duyurusuyla bilikte başvuru detayları merak edildi. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurunda bulunmak isteyen adaylar şartları ve kontenjan-kadro dağılımını öğrenmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'Ticaret Bakanlığı 2.500 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?' soruları araştırılıyor. İşte merak edilenler...
TİCARET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?
Başvurular 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım saat 17:00 olarak belirtildi.
TİCARET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.
KONTENJAN VE KADRO DAĞILIMI
200 Muayene memuru, 1300 gümrük muhafaza memuru, 1000 sözleşmeli büro personeli.
SÖZLÜ SINAV
Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.