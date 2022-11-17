Başvuru için son 1 hafta! 9 bin 100 TL maaşla kamu alımı! Bakanlık duyurdu! MÜLAKATSIZ, YAŞ ŞARTSIZ 1.000kişi alınacak!

Ticaret Bakanlığı tarafından herhangi bir mülakat şartı olmadan KPSS puan sıralaması ile 1.000 büro personeli alımı gerçekleştirilecek. Adaylar ise konuyla ilgili birçok detayı araştırmaya başladı. KPSS sıralamasına göre mülakatsız büro personeli alımı yapılacak. İşte tüm detaylar...
TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE ŞARTLARI NELER?
Adaylar başvurularını online olarak yapabilecek. Başvurular 21 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Kasım 2022 saat 17.00'a kadar devam edecektir. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yerleştirmesi yapılan ve sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri Bakanlığın Merkez Birimleri ve Taşra Teşkilatının bulunduğu iller arasından elektronik kura çekim işlemi ile belirlenecektir.