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    • Memur
    • 16.11.2022 10:51
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    • 16.11.2022 10:51
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    Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

    Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    * 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
    * Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden asgari 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanacak adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
    * Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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