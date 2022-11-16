Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 personel alımı başvuru sonuçları için adaylar merakla sonuçları araştırıyor. Peki, KYK personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 1.200 personel alımı sonucu nasıl öğrenilir? Mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurular 14 Ekim'de sona ererken, başvuruların üzerinden 2 haftalık bir zaman geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1.200 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapmadı. Değerlendirme sonuçlarının ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada 1.200 personelin yeni yapılacak yurtlarda 'Yurt Yönetim Personeli' olarak görevlendirileceğini duyurmuştu.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.