İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ne zaman? Devlet hastanelerine 11.317 sağlıkçı alımı başvurusu başladı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bakan Koca tarafından gelen son açıklamada, ilk etapta 31 bin 317 sağlık personeli ataması ile 11 bin 317 sürekli işçi alımıyla toplamda 42 bin 500 kişilik istihdam gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Devlet hastanelerine 11.317 sağlıkçı alımı ne zaman, başvuru başladı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ne zaman? İşte merak edilenler!
BAKAN KOCA AÇIKLADI: 31 BİN 317 SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI İÇİN KILAVUZ YAYINLANACAK
31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz.
İŞKUR LİSTESİ GÖNDERİLECEK!
11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.