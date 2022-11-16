pau.edu.tr BAŞVURU EKRANI || 29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM parkur sınavı ne zaman 2022?

POMEM başvuru ekranı için beklenen açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı ön başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar 29. Dönem giriş sınavı ön başvurularını ais.pa.edu.tr internet adresinden e-Devlet şifreleri ile tamamlayacaklar. Sınav ücreti ise ön başvurusu olumlu olan adaylar tarafından belirlenen banka hesaplarına yatırılacak. 29. dönem POMEM başvurularıyla birlikte 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Peki, POMEM başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte tüm merak edilenler...
POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında saat 17.00'a kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir. e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.