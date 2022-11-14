İstanbul Bilgi Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

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