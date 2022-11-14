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    • Memur
    • 14.11.2022 16:37
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    • 14.11.2022 16:37
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    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 işçi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 işçi alım ilanı dikkat çekti.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 işçi alacak

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 93 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin hangi illerde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alım ilanı için bilgiler
    1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

    2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 14.11.2022-18.11.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir .

    3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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