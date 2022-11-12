Sosyal Güvenlik Kurumu 45 sözleşmeli personel alacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 34 sözleşmeli Programcı ve 11 sözleşmeli Çözümleyici alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerde aranılacak nitelikler ve başvuru şartları da açıklandı.





İşte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı'nda yer alan detaylar;





Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) ile yapılacak sözlü sınav notu ortalaması esas alınarak aşağıda başvuru şartları belirtilen 34 sözleşmeli Programcı ve 11 sözleşmeli Çözümleyici alınacaktır. Her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.



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