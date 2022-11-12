PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı? 12 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
PTT kapsamında işe girmek isteyen vatandaşlar yayınlanan duyuruları merakla takip ediyor. Sınavsız olarak personel alımı beklenen PTT tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat gelen bilgiler bağlamında alım yapılacak personelin avukat, mühendis, ofis görevlisi, mimar, giriş elemanı ve dağıtıcı elaman gibi kadrolara yerleştirilmesi söz konusu olabilir.
12.11.2022 10:10 - Son Güncelleme: 12.11.2022 10:11
Bu kadrolara müracaat gerçekleştirmek isteyen vatandaşların müracaat şartlarına haiz olması gerekmektedir. Genel şartların beraberinde başvuru yapılacak pozisyon için istenen şartlar da bulunmaktadır. KPSS koşulu olmayan ve sınavsız yapılacak bu alımlarda adayların otuz beş yayından gün almamış olması gerekiyor. Buna göre 2023 yılında kurumun 15 bin kadar personel alımını gerçekleştirmesi beklenmektedir.