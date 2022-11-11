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    • Memur
    • 11.11.2022 10:50
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    • 11.11.2022 10:50
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    Tarsus Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Tarsus Üniversitesi 12 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Tarsus Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

    Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları ile meslek yüksekokulu müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Buluşmayı engellemek için Londra’ya haber yolladılar
    Haberler Memur Tarsus Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak
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