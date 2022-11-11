Pilot ve kabin memuru alımı için beklenen açıklama geldi! Başvuranlar arasında doktor bile var! THY'den 2.600 personel alımı!

"ASIK SURATLA İŞE GELMENİZİ İSTEMİYORUZ"

Söz konusu yorgunluktan dolayı asık suratla işe gelinmesini istemeklerinin altını çizen Bolat şöyle devam etti:

'Özellikle kabinde servis yaparken, yolcuyu karşılarken hiçbir şekilde kusur olmayacağını biliyoruz. Herkesin zor dönemler geçirdiği zamanlar olacaktır. Biz bu durumları anlayabiliyoruz. Bizler size her zaman pozitif davranıyoruz. Lütfen sizler de mümkün olduğunca pozitif olun. İçinizde negatif olan arkadaşlarımız olabilir. Bu oran yüzde 5 seviyelerinde bile olsa 650-700 arkadaşımızın asık yüzlü olması anlamına gelir. Ama diğer arkadaşlarımız onları da pozitif yöne çekecektir.

Sizler Türkiye'nin tek markasının çalışanlarısınız. Keşke ülkemizde böyle 20 marka daha olsaydı. Şu anda Avrupa'nın en büyük havayolu şirketiyiz. Markamızı zirvede tutmaya devam edeceğiz' dedi.