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    • Memur
    • 11.11.2022 11:42
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    • 11.11.2022 11:42
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    Pilot ve kabin memuru alımı için beklenen açıklama geldi! Başvuranlar arasında doktor bile var! THY'den 2.600 personel alımı!

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY personel alımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Heyecanla personel alımı yapılmasını bekleyen vatandaşlara da müjdeli haber verildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    THY’den 2.600 personel alımı!

    Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat uçuş ekipleriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. THY personel alımı hakında bilerce kişinin merak ettiği sorulara da cevap veren Bolat 2.600 personel alımı yapılacaını açıkladı. Bu nedenle kabin memuru ve pilot olmak isteyen binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, THY kabin memuru alımı ne zaman? THY pilot alımı ne zaman? THY başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    THY 2.600&NBSP;PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Uçuş ekiplerine hitap eden Bolat şöyle konuştu:

    'Bu sene yoruldunuz bunun farkındayız. 13 bin kişisiniz. Keşke biraz daha sayımız fazla olsaydı. Ama biliyorsunuz kabin için ilan açtık ve 70 bin lişi başvurdu. Bu başvuruların içinde doktorundan tutun da öğretmenine kadar çok sayıda meslekten başvuru oldu. Bu paradan değil, çok prestijli bir iş yapıyorsununuz. Çok büyük bir markanın ön yüzü sizsiniz. Burada bir cazibe var. Sadece kabine değil, birçok birime başvuru oluyor. Önümüzdeki yıl iş yükünüzün azalması için 2500 yeni alım yapacağız. Gerekirse bin kişi daha alacağız. Kokpitin şu anki sayısının yüzde 35 oranında alım yapmış olacağız. Sizler 2023'te 70-80 saat maksimum uçacaksınız. Daha az yorulacaksınız' dedi.

    "ASIK SURATLA İŞE GELMENİZİ İSTEMİYORUZ"

    Söz konusu yorgunluktan dolayı asık suratla işe gelinmesini istemeklerinin altını çizen Bolat şöyle devam etti:

    'Özellikle kabinde servis yaparken, yolcuyu karşılarken hiçbir şekilde kusur olmayacağını biliyoruz. Herkesin zor dönemler geçirdiği zamanlar olacaktır. Biz bu durumları anlayabiliyoruz. Bizler size her zaman pozitif davranıyoruz. Lütfen sizler de mümkün olduğunca pozitif olun. İçinizde negatif olan arkadaşlarımız olabilir. Bu oran yüzde 5 seviyelerinde bile olsa 650-700 arkadaşımızın asık yüzlü olması anlamına gelir. Ama diğer arkadaşlarımız onları da pozitif yöne çekecektir.

    Sizler Türkiye'nin tek markasının çalışanlarısınız. Keşke ülkemizde böyle 20 marka daha olsaydı. Şu anda Avrupa'nın en büyük havayolu şirketiyiz. Markamızı zirvede tutmaya devam edeceğiz' dedi.

        KABİN MEMURU ŞARTLARI NELER

        Be sene içinde yapılan alımlarda Kabin memuru olmak için gerekli şartlar aşağıdaki gibiydi. Önümüzdeki süreçte başvuru şartlarında değişiklik olabililir.

        •T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

        •Başvuru sırasında belirtilecek yaş aralığında olmak

        •En az lise mezunu olmak

        •İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

        •Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

        •Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

        Fiziki Koşullar

        •Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak

        •Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak

        Sağlık Koşulları

        •Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

        •Türk Hava Yolları işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

        THY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Uygun koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecek.

            THY İŞE ALIM SÜRECİ NE KADAR SÜRER?

            Mülakatlar sonucunda uygun bulunan adaylara, Yönetim Kurulu kararı alınmasının ardından iş teklifinde bulunulur. Şirketimizde işe alım süreci 2-4 ay arası sürebilmekte, ancak bu süre günün koşullarına göre değişebilmektedir.

            KABİN MEMURLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

            Kabin Memuru poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar değişiyor. Kabin memurlarının maaşları en yüksek 17.950 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

            THY MÜLAKAT NE KADAR SÜRER?

            Genel yetenek sınavı ortalama 45 ile 60 sorudan oluşan yazılı bir sınavdır. Sınav süresi 20 dakikadır ve online platformda gerçekleşir. Genel olarak sınav konuları; Mantık.

                THY MÜLAKAT NEREDE YAPILIR?

                Başvuruda bulunan bütün adaylara, online olarak gerçekleştirilecek İngilizce test için davet linki gönderilmektedir. İngilizce testinde başarılı olan adaylar, İstanbul-Florya'da bulunan İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi'nde uygulanacak olan mülakat süreçleri için davet edilmektedir.

                THY PİLOT EĞİTİMİNDE MAAŞ VERİYOR MU?

                THY uçuş akademisinde ücretsiz eğitim alma imkanı da bulunmaktadır. Adaylar eğitim boyunca hiçbir ücret ödemedikleri gibi asgari ücretin 2 katı kadar bir maaş ödemesi ile yemek yardımı ve sağlık sigortası gibi imkanlardan da yararlanmaktadırlar.

                HOSTESLER KAÇ YAŞINA KADAR ÇALIŞABİLİR?

                Hosteslerin emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Türk Hava Yollarında çalışan kabin memurları 45 yaşına kadar çalışma zorunluluğuna sahiptir. Bazı koşullara bağlı olarak bu yaş sınırı 48 yaşına da yükselebilir. Kabin memurlarının emekli olması için yaş sınırı ülkelere göre de değişiklik göstermektedir.
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                Haberler Memur Pilot ve kabin memuru alımı için beklenen açıklama geldi! Başvuranlar arasında doktor bile var! THY'den 2.600 personel alımı!
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