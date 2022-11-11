Pilot ve kabin memuru alımı için beklenen açıklama geldi! Başvuranlar arasında doktor bile var! THY'den 2.600 personel alımı!

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat uçuş ekipleriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. THY personel alımı hakında bilerce kişinin merak ettiği sorulara da cevap veren Bolat 2.600 personel alımı yapılacaını açıkladı. Bu nedenle kabin memuru ve pilot olmak isteyen binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, THY kabin memuru alımı ne zaman? THY pilot alımı ne zaman? THY başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
THY 2.600&NBSP;PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Uçuş ekiplerine hitap eden Bolat şöyle konuştu:
'Bu sene yoruldunuz bunun farkındayız. 13 bin kişisiniz. Keşke biraz daha sayımız fazla olsaydı. Ama biliyorsunuz kabin için ilan açtık ve 70 bin lişi başvurdu. Bu başvuruların içinde doktorundan tutun da öğretmenine kadar çok sayıda meslekten başvuru oldu. Bu paradan değil, çok prestijli bir iş yapıyorsununuz. Çok büyük bir markanın ön yüzü sizsiniz. Burada bir cazibe var. Sadece kabine değil, birçok birime başvuru oluyor. Önümüzdeki yıl iş yükünüzün azalması için 2500 yeni alım yapacağız. Gerekirse bin kişi daha alacağız. Kokpitin şu anki sayısının yüzde 35 oranında alım yapmış olacağız. Sizler 2023'te 70-80 saat maksimum uçacaksınız. Daha az yorulacaksınız' dedi.
"ASIK SURATLA İŞE GELMENİZİ İSTEMİYORUZ"
Söz konusu yorgunluktan dolayı asık suratla işe gelinmesini istemeklerinin altını çizen Bolat şöyle devam etti:
'Özellikle kabinde servis yaparken, yolcuyu karşılarken hiçbir şekilde kusur olmayacağını biliyoruz. Herkesin zor dönemler geçirdiği zamanlar olacaktır. Biz bu durumları anlayabiliyoruz. Bizler size her zaman pozitif davranıyoruz. Lütfen sizler de mümkün olduğunca pozitif olun. İçinizde negatif olan arkadaşlarımız olabilir. Bu oran yüzde 5 seviyelerinde bile olsa 650-700 arkadaşımızın asık yüzlü olması anlamına gelir. Ama diğer arkadaşlarımız onları da pozitif yöne çekecektir.
Sizler Türkiye'nin tek markasının çalışanlarısınız. Keşke ülkemizde böyle 20 marka daha olsaydı. Şu anda Avrupa'nın en büyük havayolu şirketiyiz. Markamızı zirvede tutmaya devam edeceğiz' dedi.