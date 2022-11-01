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    • Memur
    • 01.11.2022 10:35
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    • 01.11.2022 10:35
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    İstanbul Topkapı Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi 16 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Akademik kariyer yapmak isteyenler dikkat! İlan yayında

    İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 16 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları" (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

    İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.
    Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Yürek Çıkmazı
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