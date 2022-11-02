Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 02.11.2022 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 10:03
    ABONE OL

    Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

    Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:

    Başvuruda istenilen belgeler
    - İlan başvuru evraklarına http://pdb.mersin.edu.tr/birim/205/akademik-personel-sube-mudurlugu web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.
    - Profesör ve Doçent ilanına başvuru yapacak adayların İlan Başvuruları menüsündeki "MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi"ni mutlaka doldurmaları gerekmektedir.
    - İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek], Doçentlik için 4 takım [Flash Bellek] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.
    - Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.
    - İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanın'' her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
    - Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent kadrosundakiler doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.
    * 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilanıdır. Bu kadro için sadece 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Üniversitemize atanıp, ilanın yayın tarihinden itibaren geriye dönük son 1 (bir) yıl içerisinde Doktorasını tamamlayanlar başvuru yapabilecek olup, kota sayısından fazla başvuru olması halinde kota sayısı kadar atama yapılabilecektir. Bunun dışındaki Doktor Öğretim Üyesi kadroları %30'luk kota kapsamında değildir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hollanda polisiyle PKK yandaşları birbirine girdi
    Haberler Memur Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
        SON DAKİKA