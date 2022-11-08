DSİ personel alımı BAŞVURU SONUÇLARI açıklandı mı? 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? 1.2.3.4. Bölge Müdürlüğü...

DSİ KPSS şartsız daimi işçi alımı yapıyor. Başvurular 24 Ekim'de başlamıştı. Adaylar başvurularını 28 Ekim'e kadar tamamladı ve başvuru ekranı bu tarihte kapandı. Gözler şimdi kura ve başvuru sonuçlarında. Devlet Su İşleri Başkanlığı 157 personel alımı için kura tarihi ve başvuru sonuçları bekleniyor. Peki DSİ İŞKUR personel alımı BAŞVURU SONUÇLARI açıklandı mı? 2022 DSİ KPSS'siz işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?
DSİ 2022 KPSS'SİZ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Yayımlanan DSİ işçi alım ilanına göre kura 7 Kasım 2022 tarihinde noter huzurunda çekildi. Başvuru sonuçları da 8 Kasım'da açıklanacak.
Kura sonuçlarına Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresinden erişebilirsiniz.
DSİ Bölge Müdürlükleri şu şekilde:
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura sonuçları, DSİ Bölge Müdürlükleri resmi internet adresleri üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki Bölge Müdürlükleri linklerine tıklayarak kura sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
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DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.