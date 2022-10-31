GSB personel alımı sonuçları için aramalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 147 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından, başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.
İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.