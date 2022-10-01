Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak (Akademik personel alım ilanları)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanına başvuru için belgeler:



a) Dilekçe (https://ilan.aybu.edu.tr/ adresindeki ilgili unvana ait dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.)

b) Özgeçmiş

c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)

d) Diploma (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü mezuniyet belgesi.(e-Devlette eğer Lisans ve Lisansüstü belgeleri yoksa diplomaların aslı veya geçici mezuniyet belgeleri - e-Devletten alınmamış belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)

e) Transkript (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü eğitimlere dair transkript belgeleri. Eğer e-Devletten bu belgeler alınamıyorsa onaylı transkript belgeleri)

f) Öğrenci Belgesi (İlan açıklamasında öğrencilik şartı mevcutsa ilan tarihi içerisinde e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu ve okunaklı öğrenci belgesi. Eğer e-Devletten bu belge alınamıyorsa onaylı öğrenci belgesi)

g) ALES Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge ve 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)

h) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu ve okunaklı belge.)

i) Hazırlık Belgesi (Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuduysa onaylı belgesi)

j) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)

k) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

l) Hizmet Belgesi Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

m) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

n) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

o) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ya da belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

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