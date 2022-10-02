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    • Memur
    • 02.10.2022 11:28
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    • 02.10.2022 11:28
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    Türk-Alman Üniversitesi 14 araştırma görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Türk-Alman Üniversitesi 14 araştırma görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Türk-Alman Üniversitesi 14 araştırma görevlisi alacak

    Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlisi hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Türk-Alman Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler
    - Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
    - Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda, tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
    - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
    - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, "ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun" Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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