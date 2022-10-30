Yozgat Bozok Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 39 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

AÇIKLAMALAR:

1-Başvurular şahsen yapılacaktır.

2-Adli sicil belgesi

3-Fotoğraf 1 (bir) adet

4 -Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.)

5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.

6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

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