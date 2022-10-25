MİT işçi alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak 2022? MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Lise mezunu...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yayınlanan personel alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. MİT bünyesinde çalıştırılmak üzere, lise, ön lisans ve lisans mezunu istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler; tesis, bina ve araçlarımızın emniyetini sağlayan koruma ve emniyet memurları gibi birçok sahada faaliyet gösteren personel istihdam edecek. Peki, MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapacak adaylar, Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) kariyer sayfasından uygun iş ilanına görerek, özgeçmiş ile başvuru yapabilecek.
İSTİHBARAT UZMANI ALIMI İÇİN ŞARTLAR
İstihbarat uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 35 yaşını doldurmamış olmak
- Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.
Diğer taraftan,
- Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,
- Yönetme-yönlendirme,
- Yüksek sorumluluk bilinci,
- Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,
- Stres altında çalışabilme,
- Detaylara önem verme,
- Pratik ve hızlı düşünebilme,
- Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
- Ketumiyet gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aranılan diğer önemli nitelikler arasında yer alıyor.
DİL UZMANI ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
Dil uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 40 yaşını doldurmamış olmak
Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
- İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
- İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
- Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak:
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce dilinden 90 veya üzeri YDS puanı almış olmak
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak
- YDS kapsamında yer almayan diller için; ilgili dilin yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl bulunmuş olmak, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak.
Ayrıca, görevin gerektirdiği yabancı dil yeterliğinin ölçülmesi amacıyla yazılı ve sözlü sınavlar uygulanacak.
Diğer taraftan,
- Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,
- Yüksek sorumluluk bilinci,
- Stres altında çalışabilme,
- Detaylara önem verme,
- Ketumiyet gibi kişisel özellikler dil uzmanlarında aranılan diğer önemli nitelikler arasında yer alıyor.