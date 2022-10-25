İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

"2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve adli arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

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