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    • Memur
    • 25.10.2022 16:16
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    • 25.10.2022 16:16
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    Gümüşhane Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Gümüşhane Üniversitesi 11 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Gümüşhane Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

    Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi"nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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