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    • Memur
    • 03.10.2022 11:49
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    • 03.10.2022 11:49
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    Mersin Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Mersin Üniversitesi 43 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Mersin Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak

    Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 43 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvuruda istenilen belgeler
    - İlan başvuru evraklarına http://pdb.mersin.edu.tr/birim/205/akademik-personel-sube-mudurlugu web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.
    - Profesör ve Doçent ilanına başvuru yapacak adayların İlan Başvuruları menüsündeki "MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi"ni mutlaka doldurmaları gerekmektedir.
    - İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek], Doçentlik için 4 takım [Flash Bellek] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.
    - Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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