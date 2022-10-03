PBS 3. dönem Sağlık Bakanlığı atama kurası Nihai İsim listesi açıklandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Eylül tarihinde başlayan Sağlık Bakanlığı 3. dönem başvuruları için son tarih 3 Ekim olarak belirlenmişti. Atama başvurularını yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kura tarihini merak edip araştırıyor. Başvuru sonuçları PBS üzerinden ilan edilecek. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS 3. dönem atama kurası Nihai İsim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
23 Eylül'de başlayan Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 3. Dönem başvuruları 03 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçları 11 Ekim 2022 Salı günü açıklanacak. Sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?
2022 3. Dönem Sağlık Bakanlığı kura çekimi 18 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.