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    • Memur
    • 04.10.2022 16:24
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    • 04.10.2022 16:24
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    PBS 3. dönem Sağlık Bakanlığı atama kurası Nihai İsim listesi açıklandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için süre 3 Ekim'e kadar uzatıldı.Başvuruda bulunan adaylar sonuç tarihini bekliyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS 3. dönem atama kurası Nihai İsim listesi açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    23 Eylül tarihinde başlayan Sağlık Bakanlığı 3. dönem başvuruları için son tarih 3 Ekim olarak belirlenmişti. Atama başvurularını yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kura tarihini merak edip araştırıyor. Başvuru sonuçları PBS üzerinden ilan edilecek. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS 3. dönem atama kurası Nihai İsim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    23 Eylül'de başlayan Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 3. Dönem başvuruları 03 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

    BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru sonuçları 11 Ekim 2022 Salı günü açıklanacak. Sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

    2022 3. Dönem Sağlık Bakanlığı kura çekimi 18 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

        ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

        Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

        a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

        b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

        c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

        d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

        e) Mal bildirim formu.

        f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

        g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
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        Kuruluş Osman
        Haberler Memur PBS 3. dönem Sağlık Bakanlığı atama kurası Nihai İsim listesi açıklandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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