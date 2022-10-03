PBS 3. dönem Sağlık Bakanlığı atama kurası Nihai İsim listesi açıklandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Eylül tarihinde başlayan Sağlık Bakanlığı 3. dönem başvuruları için son tarih 3 Ekim olarak belirlenmişti. Atama başvurularını yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kura tarihini merak edip araştırıyor. Başvuru sonuçları PBS üzerinden ilan edilecek. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS 3. dönem atama kurası Nihai İsim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!